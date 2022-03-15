Опубликовано видео извержения вулкана Безымянный на Камчатке

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 15 марта 2022 года из вулкана Безымянный зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 5000 метров при высоте самого исполина — 3020 метров», – говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.