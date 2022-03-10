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15 часов назад

Валерий Карпин вернулся в «Ростов»

Чемпионат.comЧемпионат.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин будет совмещать работу в национальной сборной и «Ростове». Об этом сообщает пресс-служба донского клуба в «телеграме».

Валерий Карпин вернулся в «Ростов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Российский футбольный союз согласовал с 53-летним тренером новый контракт до конца нынешнего сезона, а также его совмещение постов с работой в «Ростове», из которого Карпин уходил в сборную России летом 2021 года.

Напомним, Карпин тренировал донскую команду с декабря 2017 по август 2021 года. Под его руководством «Ростов» провёл 111 матчей.

В нынешнем сезоне «Ростов» идёт на 14-й позиции Российской Премьер-Лиги, набрав в 19 матчах 18 очков.

РФС может прекратить работу Карпина в «Ростове», если сборная России вернётся к участию в международных матчах.

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