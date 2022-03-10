Купание карликового бегемота в бассейне показали на видео

Карликовый бегемот по кличке Найма искупалась в бассейне в Ростовском-на-Дону зоопарке. Так редкое животное встречает первые весенние денечки. Соответствующее видео опубликовано на странице заведения в Instagram.
«Найма наслаждается весной. Карликовый бегемот, как и другие теплолюбивые животные, еще находится во всесезонной экспозиции, но это никак не портит ей настроение», – говорится в публикации.
Карликовый бегемот занесен в Красную книгу, средняя продолжительность их жизни составляет 35-40 лет.