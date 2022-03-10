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10 марта

Купание карликового бегемота в бассейне показали на видео

Александр Кузьмин

Карликовый бегемот по кличке Найма искупалась в бассейне в Ростовском-на-Дону зоопарке. Так редкое животное встречает первые весенние денечки. Соответствующее видео опубликовано на странице заведения в Instagram.

«Найма наслаждается весной. Карликовый бегемот, как и другие теплолюбивые животные, еще находится во всесезонной экспозиции, но это никак не портит ей настроение», – говорится в публикации.

Карликовый бегемот занесен в Красную книгу, средняя продолжительность их жизни составляет 35-40 лет.

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