Спасенную золотодобытчиками белую медведицу показали на видео

«Это наша малышка Хатанга. Нагулялась, накупалась - и спокойно засыпает, поглядывая на приставучих ворон и редких посетителей (видео снимали, когда ещё было холодно). Для белых медведей погода сейчас по-прежнему очень комфортная. Но и с приходом тепла у них останется снежная гора, ледяная вода в бассейнах и прохладные внутренние помещения», – говорится в подписи к видео.