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1 час назад

Спасенную золотодобытчиками белую медведицу показали на видео

Александр Кузьмин

Белая медведица Хатанга прекрасно себя чувствует в Московском зоопарке. Видео с животным, которого спасли золотодобытчики в Красноярском крае, опубликовано на странице зоопарка в Instagram.

«Это наша малышка Хатанга. Нагулялась, накупалась - и спокойно засыпает, поглядывая на приставучих ворон и редких посетителей (видео снимали, когда ещё было холодно). Для белых медведей погода сейчас по-прежнему очень комфортная. Но и с приходом тепла у них останется снежная гора, ледяная вода в бассейнах и прохладные внутренние помещения», – говорится в подписи к видео.

Хатанга переехала в Московский зоопарк в минувшем апреле. Дикого зверя спасли с острова Большевик Красноярского края. Малышка осталась без матери и вышла к людям в поисках пропитания.

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