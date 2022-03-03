«Горностай настоящий»: ласку сняли на видео в Сургуте

В Сургуте местные жители заметили на улице ласку. Снятое очевидицей видео опубликовано в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки».

На записи видно, как пушистое маленькое животное передвигается вдоль стены, выпрыгивая из углубления в снегу.

«Горностай настоящий», – говорит за кадром женский голос.

Каким образом ласка оказалась на улице города, неизвестно. Согласно одному из предположений, зверек, скорее всего, является домашним питомцем, сбежавшим из квартиры.