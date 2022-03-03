«Горностай настоящий»: ласку сняли на видео в Сургуте

В Сургуте местные жители заметили на улице ласку. Снятое очевидицей видео опубликовано в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки».
На записи видно, как пушистое маленькое животное передвигается вдоль стены, выпрыгивая из углубления в снегу.
«Горностай настоящий», – говорит за кадром женский голос.
Каким образом ласка оказалась на улице города, неизвестно. Согласно одному из предположений, зверек, скорее всего, является домашним питомцем, сбежавшим из квартиры.
Ранее сообщалось, что ворующую контейнер с едой со стола собаку хозяйка застала врасплох.