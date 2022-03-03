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6 часов назад

Добычу еды сурикатами в корзинах с шариками показали на видео

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке сурикаты совместили развлечение с добычей еды. Животным предложили заняться поиском насекомых в корзине с шариками. Соответствующее видео размещено на странице зоопарка во «ВКонтакте».

«Корзина с шариками – один из любимых вариантов обогащения среды обитания как для сурикатов, так и для посетителей зоопарка. Зверьки должны забраться внутрь и буквально “добыть” свою еду. Чтобы выловить всех насекомых, нужно довольно много времени. Посетителей в этот момент тоже сне оторвать от вольера. Правда, можно заметить, что некоторые сурикаты халтурят и начинают вылавливать насекомых сразу под корзинкой. Но самые старательные забираются внутрь и ныряют на дно – так, что даже хвостиков не видно», – говорится в публикации.

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