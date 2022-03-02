Добывающую еду из коробки степную кошку показали на видео

«Каждому котику по коробке! Все коты - и большие, и маленькие - любят коробки. Для нашей степной кошки запрятанные кусочки мяса – это обогащение среды обитания. Она чувствует запах, но не видит лакомство. Поэтому перед ней стоит задача - добыть. А это значит прогрызть в коробке дырку и медленно по кусочку выковыривать из нее мясо», – говорится в публикации к ролику.