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5 часов назад

Добывающую еду из коробки степную кошку показали на видео

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке степной кошке выдали коробку с кусочками мяса, чтобы животное не только полакомилось полезной для нее пищей, но и попрактиковалось в решении интересной задачи. Соответствующее видео размещено на станице зоопарка в Instagram.

«Каждому котику по коробке! Все коты - и большие, и маленькие - любят коробки. Для нашей степной кошки запрятанные кусочки мяса – это обогащение среды обитания. Она чувствует запах, но не видит лакомство. Поэтому перед ней стоит задача - добыть. А это значит прогрызть в коробке дырку и медленно по кусочку выковыривать из нее мясо», – говорится в публикации к ролику.

Ранее столичный зоопарк сообщил о переходе на весенний режим работы. Теперь посетители смогут увидеть животных с 09:00 до 18:00, однако вход будет закрываться в 17:00.

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