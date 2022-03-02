«Северсталь» прекратила экспорт металла в Европу из-за санкций

Российская «Северсталь» прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза из-за санкций. Об этом пишет «Коммерсант».

«Северсталь» столкнулась с отказом европейских клиентов от закупок своей продукции из-за санкций в отношении основного владельца металлургической компании Алексея Мордашова.

Эксперты посчитали, что, несмотря на непопадание «Северстали» в санкционный список, предоставление ей, а также иным структурам, подконтрольным Мордашову, экономических ресурсов будет рассматриваться как косвенное предоставление их самому лицу, попавшему в черный список.

Европейский рынок важен для «Северстали». Компания поставляет туда 2,5 млн тонн металла и получает 34% всей выручки — около $3,9 млрд в год. Эксперты отметили, что теперь компании необходимо будет переориентироваться на экспорт в Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию, однако есть риск, что весь объем перенаправить не получится.

ПАО «Северсталь» — российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания. Компания владеет активами в России. Владелец компании российский предприниматель и миллиардер Алексей Мордашов (состояние на 1 марта 2022 года — $21,9 млрд).

22 ноября аналитики Forbes подсчитали, что на фоне ситуации в Донбассе и связанного с этим снижения стоимости акций компаний из России, крупные российские бизнесмены потеряли миллиарды долларов. Финансовые потери Мордашова в тот день составили $1,1 млрд.