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1 марта

«Локомотив» объявил об уходе Маркуса Гисдоля

Чемпионат.com

Маркус Гисдоль освобождён от должности главного тренера московского «Локомотива», информирует официальный сайт железнодорожников.

«Локомотив» объявил об уходе Маркуса Гисдоля
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер. Он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России, а также в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, Гисдоль возглавил «Локомотив» в ноябре 2021 года и отработал в клубе чуть более трёх месяцев. Сейчас железнодорожники, набрав 28 очков, занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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