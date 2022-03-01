Проснувшегося из-за аномальной погоды ежа в Москве сняли на видео

В Москве проснулись ежи. Причиной тому стала аномально теплая погода, установившаяся в регионе в конце календарной зимы. Снятое очевидцем видео с животным, который бродит в поисках пропитания, опубликовано в сообществе «Москва + Подмосковье» во «ВКонтакте».