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8 часов назад

Infiniti раскрыла площадку для электромобилей

Autorating.ru

Компания Infiniti официально раскрыла глобальное сборочное предприятие, на котором в ближайшем будущем начнется производство электромобилей. Североамериканский завод в Кантоне (штат Миссисипи) станет одной из площадок, где будут выпускать модели, отвечающие концепции Ambition 2030.

Nissan вложит $500 млн в модернизацию производства электрических моделей
Фото: Infiniti Infiniti

В общей сложности Nissan Motor Corporation инвестирует 500 миллионов долларов в модернизацию и апгрейд предприятия. Технологии электромобильности и автоматизации производства позволят наладить здесь выпуск полноценных электрических моделей как для бренда Infiniti, так и для Nissan.

«Полагаем, что к 2030 году большинство автомобилей Infiniti во всем мире получат электрифицированную силовую установку, – подчеркнул председатель совета директоров Infiniti Пейман Каргар. – Сегодня, объявляя производственную площадку нового поколения электрических моделей, мы делаем значительный шаг к достижению этой цели».

Анонсируя выбор производственной площадки в Кантоне, Infiniti также представила тизер перспективной модели. «Это будущее, в котором воплотится уникальный подход к современной японской роскоши с акцентом на продуманное гостеприимство и органическую интеграцию новейших технологий и инноваций», – отметили в компании.

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