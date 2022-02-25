Nissan вложит $500 млн в модернизацию производства электрических моделей

Компания Infiniti официально раскрыла глобальное сборочное предприятие, на котором в ближайшем будущем начнется производство электромобилей. Североамериканский завод в Кантоне (штат Миссисипи) станет одной из площадок, где будут выпускать модели, отвечающие концепции Ambition 2030.

Фото: Infiniti Infiniti

В общей сложности Nissan Motor Corporation инвестирует 500 миллионов долларов в модернизацию и апгрейд предприятия. Технологии электромобильности и автоматизации производства позволят наладить здесь выпуск полноценных электрических моделей как для бренда Infiniti, так и для Nissan.

«Полагаем, что к 2030 году большинство автомобилей Infiniti во всем мире получат электрифицированную силовую установку, – подчеркнул председатель совета директоров Infiniti Пейман Каргар. – Сегодня, объявляя производственную площадку нового поколения электрических моделей, мы делаем значительный шаг к достижению этой цели».