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7 часов назад

Минобороны России обратилось к украинцам

Деловая газета "Взгляд"

Российская военная специальная операция по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, заявили в Министерстве обороны России.

«Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что высокоточное оружие выводит из строя только военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ.

Между тем официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что мирным жителям Украины не стоит бояться, по ним не собираются открывать огонь.

«Я еще обращаюсь к жителям Украины: ничего не бойтесь, по вам стрелять никто не будет. Вы гражданские, вы не отвечаете за те действия военных, которые были и сейчас происходят. Будут уничтожаться только те воинские подразделения, которые оказывают сопротивление. Кто будет готов сдаться, им всем будет сохранена жизнь», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.

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