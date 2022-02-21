Иностранцы смогут оформить в России QR-код при наличии антител к коронавирусу

Сдать тест на антитела можно в любой лаборатории, которая имеет лицензию на проведение таких исследований. На Едином портале госуслуг есть отдельная карта, которая показывает российские медучреждения, где можно записаться на сдачу ПЦР-теста и теста на антитела. Для определения антител можно также использовать экспресс-тесты. Однако для получения сертификата экспресс-тест все равно должен сделать врач, а не человек самостоятельно. Результат такого теста может быть готов через несколько минут, но он обладает меньшей чувствительностью, чем другие методы исследования. Если тест пациента на антитела оказался положительным, медицинское учреждение должно загрузить результат на госуслуги. После этого гражданин должен подать заявление на получение COVID-сертификата и в течение трех календарных дней сертификат появится на госуслугах. Он будет действовать полгода с даты получения результатов теста на антитела. По результатам одного теста сертификат можно получить только один раз. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что сертификат по тесту на антитела действителен только полгода, потому что без положительного результата ПЦР-теста невозможно установить, когда точно человек переболел COVID-19. Минздрав предусмотрел и ситуацию, когда человек сдал положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, а затем подтвердил его положительным тестом на наличие антител. В таком случае, сертификат будет действовать год с даты проведения ПЦР-теста. В сертификате, полученном на основании теста на антитела, будут графы со следующей информацией: дата проведения исследования на наличие антител, метод исследования, название производителя медицинского изделия, которое использовали для анализа, а также название медицинской организации, которая проводила тестирование. Если сертификат выдан на основании положительного ПЦР-теста, подтвержденного наличием антител, то он похож на сертификаты переболевших. Будет содержать такие разделы: в графе "Дата установления диагноза" ставится дата проведения ПЦР-теста, графа "Дата выздоровления" не заполняется. COVID-сертификат в любом случае будет автоматически содержать в себе QR-код. В некоторых регионах России без таких кодов нельзя посещать общественные места. Требований к уровню антител во всех случаях нет, необходимо только их наличие. Роспотребнадзор объяснял, что пока ученые не могут сказать, сколько точно в организме должно быть иммуноглобулинов, чтобы защитить человека от заражения. Директор Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину против коронавируса "Спутник V", Александр Гинцбург говорил, что для защиты от дельта-штамма подойдет титр антител в 300 Bau/мл. При этом титр 500 единиц и выше защищает от заражения любым вариантом коронавируса. Такие данные центр Гамалеи получил, изучив анализы 4 тысяч жителей Москвы. Голикова поясняла, что выдавать сертификаты на основании антител власти побудила статистика. В России оказалось достаточное число людей, которые переболели COVID-19, но не обращались за медицинской помощью, а значит, и не могли получить QR-код. "Сегодня можем сказать, не до конца пока, но проанализировав базу Роспотребнадзора, мы видим, что таких людей, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тысяч человек. Практически эти же люди в разное время сделали тесты на антитела и убедились в том, что они у них существуют - а значит эти люди перенесли заболевание", - говорила вице-премьер в январе. Она также поясняла, что новые правила помогут иностранцам, которые привиты от коронавируса, но вакцинами, неодобренными в России. Голикова отметила, что это решение связано с тем, что у России нет с другими странами взаимного признания сертификатов вакцинации, российское правительство пока обсуждает этот вопрос с иностранными.