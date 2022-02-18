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3 часа назад

Эмоции фигуристки Трусовой из-за серебряной медали на Олимпиаде сняли на видео

Александр Кузьмин

Фигуристка Александра Трусова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине. После обидного поражения девушка заплакала и сказала, что больше не выйдет на лёд. Видео публикует telegram-канал «Москва 24 ».

Стоит отметить, что Трусова вошла в историю фигурного катания, первой исполнив на Олимпиаде пять четверных прыжков. Трусова стала только второй вслед за Анной Щербаковой и после завершения проката не могла сдержать эмоций. После того, как Александра Трусова завершила прокат и узнала итоги Олимпиады, то Сашу «накрыло» и она дала волю эмоциям.

« Ненавижу всех! Никогда в жизни! Никогда! Ненавижу этот спорт! Ненавижу всё это! Я не хочу. Я больше никогда в жизни не выйду на лед! Я ненавижу этот спорт, ненавижу! Так нельзя! Так нельзя! У всех есть золотая медаль, а у меня нет!» - сказала молодая фигуристка.

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