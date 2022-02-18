Эмоции фигуристки Трусовой из-за серебряной медали на Олимпиаде сняли на видео

« Ненавижу всех! Никогда в жизни! Никогда! Ненавижу этот спорт! Ненавижу всё это! Я не хочу. Я больше никогда в жизни не выйду на лед! Я ненавижу этот спорт, ненавижу! Так нельзя! Так нельзя! У всех есть золотая медаль, а у меня нет!» - сказала молодая фигуристка.