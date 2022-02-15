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13 часов назад

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн со счетов дочки покойного президента

Газета.Ru

Узбекистан и Швейцария договорились о создании многостороннего трастового фонда для возвращения в среднеазиатскую страну $131 млн, лежащего на счетах дочки первого президента Ислама Каримова Гульнары. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Минюста Севару Уринбаеву. Через новый фонд под управлением Швейцарии, Узбекистана и ООН будут возвращены конфискованные у Каримовой активы по уголовным делам. Кроме того, в будущем с помощью нового инструмента Ташкенту будут передаваться любые дополнительные активы, так как дело еще не закрыто (механизм реституции). Сама Каримова сейчас находится на родине в заключении. В 2015 году она была признана виновной судом Узбекистана в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, за что получила 5 лет заключения. В 2017 году Каримовой добавили еще пять лет наказания, которое при этом до 2019 года она отбывала дома. В 2020-м дочь экс-президента признали виновной по делу о вымогательстве и хищениях, добавив еще 13 лет и 4 месяца тюрьмы. В 2020 году Швейцария согласовала с Узбекистаном условия договора о возращении средств, которые были изъяты по делу об отмывании денег Каримовой. Прокуратура Узбекистана также добивается возврата национальных исторических и художественных ценностей, которые вывезла опальная наследница первого президента.

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн со счетов дочки покойного президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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