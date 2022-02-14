Чубайс рассказал о "совсем другой жизни" России в случае введения платы за углерод

Введение платы за углеродные выбросы - единственный способ нейтрализовать негативные эффекты от планируемого в ЕС "углеродного налога". Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. По его мнению, ее нужно вводить как можно скорее, передает РБК. "Самый мучительный, самый тяжелый вопрос - это плата за углерод: квоты, налог и т.д. Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты и на выходе будем решать, что делать дальше. Это здравая логика. Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них - это трансграничный углеродный налог", - сказал Чубайс на совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. Углеродный налог... Чубайс напомнил, что Европарламент недавно предложил перенести начало взимания углеродного налога с 2026 года на 2025-й и убрать льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года вместо 2035-го. Он считает, что льготы в итоге отменят в 2030 году, но все равно раньше, чем изначально планировала Еврокомиссия. "Что это означает? У европейцев сейчас цена на бирже - $100 за тонну углекислого газа. 50% квот бесплатны, то есть эффективная ставка - $50 за тонну. К 2030 году она будет $100, если не считать динамики. Если вы сейчас положите $100 в расчет потенциальной цены углерода для российской экономики, это будет совсем другая жизнь", - пояснил Чубайс. "То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет ЕС", - предупредил спецпредставитель президента. ...и его размер для России Избежать этого, по его словам, можно только одним способом: выйти на "принципиальное решение" в 2022 году и реализовать его в 2023-м. Он добавил, что федеральный бюджет на 2024–2027 годы должен быть сформирован с учетом этого решения "со всеми вытекающими последствиями". По оценкам Чубайса, если взять совсем небольшую цену за углерод для России в $10 за тонну, то "при нашем объеме выбросов это 1,5 трлн руб.". "Давайте возьмем $1 - это 150 млрд руб.", - привел он соответствующие подсчеты, отметив, что "это серьезные вещи, это реальность, с которой придется считаться". Столько условно заплатит российский бизнес за право на вредные выбросы в рамках движения к декарбонизации, указал спецпредставитель президента. В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия больше не воспринимает планируемый углеродный налог ЕС как фактор "торговой войны". По его словам, углеродный налог расценивается как вынужденный дополнительный повод ускорить российскую программу сокращения углеродного следа, чтобы сохранить конкурентоспособность российских товаров на рынках ЕС. Как формируются квоты Текущая стоимость квот на выбросы парниковых газов в европейской системе EU ETS составляет €91 ($104) за тонну углекислого газа. При введении платы за углерод средства перераспределяются от углеродоемкого бизнеса к государству или более эффективным с точки зрения выбросов компаниям. Так, в рамках Европейской системы торговли квотами компании, которым нужно приобрести разрешение на вредные выбросы, покупают квоты на государственных аукционах или у других компаний. В случае налога на углерод правительство устанавливает налоговую ставку из расчета за тонну углекислого газа. Сахалинская область выбрана пилотным субъектом РФ для опробования системы торговли квотами на выбросы. На совещании, состоявшемся 11 февраля, обсуждался подготовленный Минэкономразвития проект плана реализации национальной Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов. Энергетический переход "Опыт пандемии делает меры, направленные на низкоуглеродное развитие, еще более актуальными. В 2020 году около 200 организаций обратились к лидерам G20 и их главным медицинским консультантам с просьбой обеспечить "зеленое" восстановление экономики после кризиса. Изменения, которые коснутся всех сфер жизни, должны отвечать долгосрочным стратегическим целям страны, положительно влиять как на экономику городов, так и на здоровье людей", - отмечают, в свою очередь, в российском отделении Greenpeace. Чубайс ранее называл энергетический переход, который сейчас наблюдается на Земле, информационной революцией, которая произошла в XX веке. "Я думаю, что лет через 20 страна, которая отвергнет этот вызов, выглядеть будет примерно так, как сейчас выглядела бы страна без интернета", - сказал он. Плохой считают экологическую ситуацию в мире 46% россиян, 57% полагают, что она ухудшается, следует из опроса Фонда "Общественное мнение". Самыми острыми проблемами люди считают загрязнение водоемов, воздуха, вырубку лесов, рост количества мусора и ситуацию с его переработкой. Только 9% россиян полагают, что сейчас не происходит опасных для человечества изменений климата. 41% думают, что они происходят и их можно остановить, 34% - что остановить их уже невозможно. 49% респондентов считают, что из-за климатических изменений условия жизни на нашей планете серьезно ухудшатся уже в этом столетии, 31% полагают, что если это произойдет, то позже. В целом же испытывают "экологическую тревожность" 37% участников опроса, 44% замечают ее вокруг.