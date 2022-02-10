Тест: Вы знаете Пушкина?

Сегодня, 10 февраля — день памяти солнца русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Именно в эту печальную дату в 1837 году Жорж Шарль Дантес застрелил великого литератора на дуэли.
Кстати, недавно медики в беседе с журналистами выдвинули более точную версию причины смерти. По их мнению, Пушкин мог умереть из-за промывания кишечника, которое ему сделали после полученного ранения.
Если бы Пушкин не погиб таким молодым, он мог бы написать еще много гениальных произведений. А хорошо ли вы знаете те стихи и прозу, которую великий поэт успел создать на своем веку? Давайте проверим вашу эрудицию.