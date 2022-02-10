Экс-глава австрийского МИД Кнайсль: президент Путин был прав в Мюнхенской речи 2007 года

Президент России Владимир Путин выступал в Мюнхене в 2007 году и подверг жесткой критике идеи однополярного мира, назвав такую модель не только неприемлемой, но и невозможной в современном мире. Он также раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны, а также назвал ОБСЕ "вульгарным инструментом" обеспечения внешнеполитических интересов одной страны. Речь российского лидера вызвала широкий резонанс, западные политики даже делали заявления о возможности возобновления холодной войны. "Своей единственной речью он сделал больше для объединения США и Европы, чем мы сами смогли бы сделать за десятилетие", - отмечал тогда американский сенатор Линдси Грэхам. По мнению бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, все, о чем говорил Путин в Мюнхенской речи 2007 года, оказалось правдой, а ситуация в мире с тех пор накалилась еще больше. "О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях", - заявила Кнайсль в интервью РИА "Новости". Экс-министр полагает, что западные страны за прошедшие годы не проявили никакой активности, результатом чего стало усиление напряженности в отношениях с Россией. "Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее", - заключила Кнайсль. "Один из наиболее проницательных диагнозов" Профессор Института международных отношений Варшавского университета Станислав Белень считает, что многие западные комментаторы не поняли сути Мюнхенской речи Путина и даже толком не ознакомились с ней, пребывая в "эйфории однополярного мышления". Выступление было воспринято как "атака Путина на те ценности, которые западный мир завоевал и усилил после окончания холодной войны". "Тот, кто внимательно тогда прочитал выступление президента Путина, и даже тот, кто может сегодня к нему обратиться, через минуту раздумий и размышлений придет к очевидному выводу, что это был один из наиболее проницательных диагнозов ситуации в международных отношениях, которые оформились со времен окончания холодной войны - на переломе 1980-90-х годов XX века, когда распалась двуполярная система", - подчеркнул Белень. Главным тезисом выступления российского президента был тезис о нераздельности безопасности и мира на свете, указал эксперт. "За последние 15 лет никто так понятно, как Путин, не акцентировал внимание на том, что международная безопасность и безопасность в глобальном понимании неразделимы. Что это означает? Это означает, что каждый имеет отношение к тому, что является ощущением общей безопасности", - добавил он. Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик подчеркнул, что Путин в своей речи поднял ряд важных вопросов, "таких, как планируемое размещение американских систем ПРО в Румынии и Болгарии, которые, по его мнению, были направлены не столько против возможных иранских ракет, сколько против России". "Поэтому моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: обе стороны - США, НАТО и Россия - должны сейчас сесть вместе и выработать общие решения", - напомнил он. Тельчик также рассказал, как ему удалось уговорить Путина приехать в Мюнхен: "Я имел возможность встречаться с ним несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово". В этом году без Москвы Мюнхенскую конференцию основали в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-участниц Североатлантического альянса, Россия принимала участие в форуме с 1999 года. В этом году Мюнхенская конференция пройдет с 18 по 20 февраля в очном формате. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова накануне сообщила, что Россия не примет участия в мероприятии. По словам Захаровой, в последние годы Мюнхенская конференция все больше трансформируется в "трансатлантический форум", утрачивая объективность и инклюзивность, а "интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал". В 2021 году форум не проводился из-за пандемии. В 2019-м и 2020-м Россию представлял глава МИД Сергей Лавров.