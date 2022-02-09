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9 февраля

Inside the Games: причиной допингового скандала стал тест Камилы Валиевой

Чемпионат.com

Портал Inside the Games сообщил имя российской фигуристки, оказавшейся в центре скандала на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Это Камила Валиева. Тест бы сдан до соревнований в Китае.

Inside the Games: причиной допингового скандала стал тест Камилы Валиевой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В чём именно проблема, неизвестно, так как по правилам Всемирного антидопингового кодекса спортсменка, которая на момент нарушения антидопинговых правил не достигла 16-летнего возраста, является «защищённым лицом» и не может быть официально идентифицирована, если она виновна в нарушении антидопинговых правил.

Над сложным делом работают несколько юридических групп. Ожидается, что решение будет принято только завтра, 10 февраля.

Также сообщается, что наказание, каким бы оно ни было, скорее всего, будет менее суровым, чем для спортсменки старше 16 лет. Однако тщательному изучению будет подвергнута роль тренерского штаба фигуристки и её окружения.

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