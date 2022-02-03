Кадыров опубликовал видео из Кремля после публикации о встрече с Путиным

Встреча президента Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова состоялась в Москве. Главной темой переговоров, как сообщает пресс-служба республики, стали социально-экономическая ситуация в Чечне и темпы развития региона в условиях пандемии коронавируса. Сообщение было опубликовано в ночь на 3 февраля. Пресс-служба Кадырова проиллюстрировала публикацию о прошедшей встрече фотографией 2017 года. К 11.00 мск 3 февраля на сайте Кремля никаких упоминаний о мероприятии не появилось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявлял, что переговоров Путина с главой Чечни в ближайшее время не запланировано. Сам Кадыров утром в четверг выложил видеозапись из центра Москвы, ее опубликовал чеченский телеканал ЧГТРК "Грозный" на странице в Instagram. "Вид с Кремля, красота!", - слышен на заднем фоне его голос, пока камера движется вдоль кремлевских стен и башен. О чем глава Чечни рассказал президенту "По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост - увеличились объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объем инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 млрд рублей. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 млрд рублей с созданием 11 тыс. рабочих мест", - доложил президенту Кадыров. Безработица в регионе, по его словам, сократилась до 8%, а уровень дотационности бюджета республики снизился до 42,4% (на 27%). Республика вышла на второе место по реализации федеральных проектов "Чистая вода" и "Чистая страна". "Досрочно завершена программа пятилетки переселения из аварийного жилья. Введено более 1 млн квадратных метров жилья, план перевыполнен на 33%", - рассказал Кадыров. Эффективные меры, которые принимаются под руководством главы государства, позволяют Чечне сохранить темпы развития в непростых условиях, подчеркнул глава региона. "Больницы обеспечены лекарствами, кислородом, коечным фондом и средствами защиты в полном объеме. Успешно выполняется программа вакцинации", - отметил глава Чечни. Обращение Венедиктова "В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из "Новой газеты" и телеканала "Дождь" от руководителя Чеченской Республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий", - говорится в обращении Венедиктова. Журналист подчеркнул, что высказывания Кадырова нарушают законы России и призвал президента как гаранта Конституции вмешаться в ситуацию. 3 февраля Песков пообещал, что президенту в течение дня доложат об обращении главреда "Эха". "Да, мы обратили внимание на это, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. Это обращение сегодня будет доложено главе государства", - сообщил представитель Кремля. "Не сможем продержаться и трех месяцев" В январе Кадыров рассказал, что ежегодно Чечня получает из федерального бюджета 300 млрд руб. При этом он отметил, что все чаще слышны обвинения в том, что республика не подчиняется федеральным законам. "Я, как никто, подчиняюсь президенту, я пехотинец его . Я тоже думал, что нужна нам независимая Ичкерия . Но, клянусь, мы не сможем продержаться и трех месяцев. Даже месяц не сможем . Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики 300 млрд тратит", - заявил политик. По его словам, "без России" республика "не сможет выжить". "Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов", - заключил Кадыров. Позже политик разъяснил, что "это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР". "Речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании", - сказал он. В эту сумму входит содержание территориальных управлений МВД, прокуратуры, Пенсионного фонда России и других органов, уточнил Кадыров. "Я бы давно забрал Украину" Еще одним ярким высказыванием Кадырова за последнее время стали его слова о необходимости "забрать Украину". "Если бы я был на месте президента, я бы давно забрал Украину, ввел бы войска и навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства - что, мы должны молчать, что ли?", - сказал глава Чечни. Он добавил, что США, оказывающие поддержку Украине, "ничего хорошего" не желают, Вашингтону нужна "база" на границе с Россией. В Кремле, комментируя высказывания, констатировали, что "как и все граждане России", Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Но основы внешней политики России формулирует президент, подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "К нашей всеобщей радости главой государства, куда входит Чеченская республика, является Владимир Владимирович Путин", — заключил Песков.