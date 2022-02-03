Глава Роспотребнадзора Попова: в России обнаружен подвид "омикрона" ВА.2

На прошлой неделе количество заболевших коронавирусом москвичей увеличилось на 70%, рассказал Собянин. "Что особенно неприятно, увеличился на 40% процент госпитализаций. По госпитализациям мы вышли на цифру где-то 1600 человек в сутки", – отчитался он на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Что касается этой недели, то динамика заболеваемости выглядит немного получше. Темпы роста снижаются. "Я надеюсь, как Анна Юрьевна [Попова, глава Роспотребнадзора] в свое время такое хорошее слово придумала, мы выходим на плато", – добавил Собянин. Вместе с тем он обратил внимание на значительное увеличение нагрузки на медиков. По словам мэра, только за последнюю неделю с врачами контактировали порядка 800 тыс. москвичей, заболевших ОРВИ или коронавирусом. "Включая выходы на дом, КТ, лабораторные исследования, прием у врачей. Такая беспрецедентная цифра для здравоохранения Москвы – это исторический максимум", – заявил чиновник. "Нужно понимать, что часть больных, которые заболели на той неделе, продолжают лечиться, получать и стационарную помощь, и амбулаторную. В то же время на этой неделе продолжаются большие объемы заболеваемости", – констатировал он. По словам Собянина, в Москве занято порядка 10 тыс. коек, выделенных для заболевших COVID-19. В запасе есть еще 5 тыс. мест. При этом рост заболеваемости наблюдается не только в Москве, а почти по всей России – снижение наблюдается только в Амурской области и в Еврейской автономной области. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболевших становится все больше во всех возрастных группах. Наименьшие темпы наблюдаются среди пенсионеров, а максимальные - среди подростков 15-17 лет. В целом большинство случаев заболевания протекают в легкой или средней форме тяжести. Это обусловлено с быстрым распространением "омикрон"-штамма, который обнаружили прошлой осенью в Африке. По сравнению с "дельтой" он быстрее распространяется, но реже приводит к летальным исходам или тяжелым проявления коронавируса. У этого варианта COVID-19 есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. По данным ученых Института сывороток в Дании, ВА.2 заразнее, чем оригинальный "омикрон" ВА.1. Попова сообщила, что ВА.2 дошел и до России. "Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан", – сообщила она на совещании координационного совета. В общей сложности специалисты выявили в России 15 287 случаев "омикрона" в 83 регионах страны. "По клиническим формам из этого количества наблюдений на ОРВИ приходится 77,5%, на пневмонию – 6,5% и на бессимптомные формы – 16%", – уточнила чиновница. Из этих 15 тыс. заражений почти 3 тыс. приходится только на Москву. На сайте столичного Роспотребназдора опубликовали результаты геномного секвенирования коронавируса на 1 февраля. "В Москве зарегистрировано 2836 случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 "омикрон", из них 2311 заболевших (81,5%) не выезжали за пределы Российской Федерации, 525 случаев (18,5%) являются завозными и связаны с поездками в 61 страну", – отмечается в заявлении ведомства. "Омикрон", по словам Поповой, активно распространяется по миру. Он уже обнаружен в 177 странах. За полтора месяца в мире число подтвержденных случаев выросло в 30 раз, констатировала чиновница. Ученые различных стран, исследуя воздействие "омикрона" на человека, все чаще делают заявления о первых симптомах, которые можно испытывать при заражении. По данным врачей из США, Великобритании и ЮАР, следует обратиться к врачу и сдать тест на коронавирус при першении в горле, головной боли, повышенной усталости, чихании, болях в пояснице, ночной потливости и ломоте в теле. Эти проявления могут указывать на заражение "омикроном".