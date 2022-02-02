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2 февраля

Матч между сборными России и Польши перенесли на стадион «Динамо»

Изменился стадион, на котором сборные России и Польши должны были встретиться в рамках отбора на чемпионат мира. Об этом сообщает пресс-служба РФС. Теперь игра между национальными сборными пройдёт на стадионе «Динамо».

Матч между сборными России и Польши перенесли на стадион «Динамо»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Изменение места проведения решающих матчей отборочного раунда чемпионата мира 2022 года изначально рассматривалось РФС как один из возможных сценариев с учётом нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве и возможных связанных с этим ограничений», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.

Ранее игру планировалось провести в «Лужниках». Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.

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