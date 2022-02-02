Продавец помыла картошку в грязной луже и попала на видео

На записи видно, как продающая овощи женщина собирает из находящейся вблизи палатки грязной лужи картофелины в ящик, предварительно их прополоскав. Затем она поднимает тару с «чистой» картошкой с асфальта и располагает ее у своей торговой точки. Никто из наблюдавших эту картину очевидцев никак ее действия не прокомментировал.