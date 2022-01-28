Почти 90% россиян, несмотря на пандемию, собираются путешествовать в 2022 году

Треть россиян (31%) считают, что легче всего заразиться коронавирусом в аэропорту или на вокзале, а четверть больше всего боится самолетов и поездов, следует из опроса сервиса Ozon Travel, поступившего в «Газету.Ru».

Тем не менее 88% все-таки собираются путешествовать в этом году.

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Пандемия изменила отношение россиян к различным поездкам. 30% респондентов говорят, что начали их бояться, хотя отправляться в другие города им все равно приходится. Столько же опрошенных в последние два года стали реже путешествовать, а каждый пятый предпринимает дополнительные меры безопасности в пути. 15% россиян вообще перестали куда-либо ездить из-за боязни заразиться коронавирусом.

Больше всего россиян, которые перестали куда-либо ездить из-за пандемии, проживает в Москве (23%), Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (21%), Санкт-Петербурге и Челябинске (по 16%), Нижнем Новгороде (15%). Самыми бесстрашными оказались краснодарцы (6%) и волгоградцы (9%).

Сейчас около половины респондентов (46%) обращают внимание на эпидемиологическую ситуацию в том месте, куда они собираются ехать. 39% следят за правилами въезда в страну или регион, а четверть (26%) — за уровнем медицины в пункте назначения. Приоритетными также являются следующий возможности: отменить или перенести поездку (30%), изменить дату вылета прямо в аэропорту (20%), наличие индивидуального трансфера и условия страхового полиса. Для 16% россиян важен размер отеля, чтобы меньше контактировать с другими постояльцами.

Лишь каждый десятый россиянин утверждает, что не предпринимает никаких мер, чтобы обезопасить себя в поездке. Еще треть (32%) считают, что для защиты им достаточно прививки от коронавируса, маски и санитайзера.

Остальные более внимательно относятся к своему здоровью: четверть (23%) стараются в поездках не бывать в тех местах, где собирается много народу, 18% выбирают отели с проживанием в отдельных бунгало, 16% не ходят в кафе и рестораны, столько же выбирают экологические туры, а 14% арендуют для проживания квартиру или дом вместо гостиницы.

В 2020-2021 годах россияне, не отказавшиеся полностью от поездок из-за пандемии, летали в основном в отпуск (38%) и командировки (33%). 19% пришлось отправиться в путь из-за неотложных личных дел, а 18% — навестить родственников.

В 2022 году, судя по результатам опроса, картина будет похожей. Более половины респондентов (51%) собираются в отпуск, более четверти (28%) — в командировку, 9% —в гости к родственникам. 8% опрошенных говорят, что поедут куда-либо, только если в этом будет настоятельная необходимость, а 4% не готовы путешествовать ни при каких обстоятельствах.

В отпуск в этом году собираются 57% волгоградцев и самарцев, 56% ростовчан, 54% новосибирцев и нижегородцев, 53% москвичей и 52% петербуржцев. Командировки чаще других планируют жители Казани (35%), Челябинска (34%), Новосибирска (33%), Екатеринбурга (31%), Нижнего Новгорода (29%), Санкт-Петербурга и Самары (по 27%).