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7 часов назад

Боярский: Введение Fan ID сократит количество болельщиков на трибунах

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).

Боярский: Введение Fan ID сократит количество болельщиков на трибунах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я не совсем изучил этот вопрос. Но поддерживаю комментатора Геннадия Орлова, который считает, что эта мера сократит количество болельщиков на трибунах. Это нам не нужно. Так что я против всего этого.

Для меня, честно сказать, не проблема сделать такой паспорт. Если захочу пойти на стадион, сделаю его. Или, например, я пойду, а меня туда не пустят без Fan ID. Но вообще я против такой ограничительной меры. Это усложнит жизнь не только любителям футбола. Ведь болельщики — ещё один игрок на стадионе. Не надо об этом забывать.

Объявлять бойкоты — дело болельщиков. Я ни с какими объединениями не связан, мне в этом плане проще. Но я считаю, фанатский сектор создаёт необходимую атмосферу на стадионе: плакаты, кричалки, песни. Это всё нужно! Не стоит ущемлять болельщиков таким образом», — приводит слова Боярского Legalbet.

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