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2 часа назад

Сборная России по фигурному катанию объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав российской олимпийской команды фигуристов, которые выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Сборная России по фигурному катанию объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Состав сборной России по фигурному катанию:

Танцы на льду: Виктория СиницинаНикита Кацалапов, Александра СтепановаИван Букин, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

Запасные: Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин, Аннабель МорозовАндрей Багин, Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

Пары: Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра БойковаДмитрий Козловский.

Запасные: Дарья ПавлюченкоДенис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Михаил Коляда.

Запасные: Евгений Семененко, Пётр Гуменник.

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