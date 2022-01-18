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7 часов назад

Россияне спасли медвежонка-сироту. Видео

В Забайкалье россияне спасли медвежонка. По всей вероятности, детеныш лишился матери и вышел к людям.

Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

На видео пришедший в населенный пункт малыш весь дрожит, но идет на контакт с людьми в надежде, что его покормят. Кто-то из мужчин предположил, что медвежонок еще пьет материнское молоко.

Как уточняет канал, маленького зверя накормили, обогрели, после чего подкинули его другой медведице, которая приняла детеныша.

Ранее сообщалось, что на Камчатке сивуч ходит в гости к рыбакам и выпрашивает у них еду.

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