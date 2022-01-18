В Забайкалье россияне спасли медвежонка. По всей вероятности, детеныш лишился матери и вышел к людям.

Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

На видео пришедший в населенный пункт малыш весь дрожит, но идет на контакт с людьми в надежде, что его покормят. Кто-то из мужчин предположил, что медвежонок еще пьет материнское молоко.

Как уточняет канал, маленького зверя накормили, обогрели, после чего подкинули его другой медведице, которая приняла детеныша.