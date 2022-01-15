США пообещали поддержать Европу в случае срыва поставок газа из России

Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки», сообщил один из источников Reuters.

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По данным Reuters, американские власти провели переговоры с некоторыми международными энергетическими компаниями по планам действий в чрезвычайных ситуациях, касающихся поставок природного газа в Европу в случае, если «конфликт между Россией и Украиной сорвет поставки», передает РИА «Новости».

Как заявили источники Reuters, американские дипломаты поинтересовались у компаний, откуда в случае необходимости можно получать газ. Там на это ответили, что мировые поставки газа ограничены, и в наличии мало топлива для замещения больших объемов импорта из России. После этого «Соединенные Штаты пообещали оказать поддержку Европе в случае нехватки энергии из-за конфликта или санкций», сообщил один из источников.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».