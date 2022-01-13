В России задумали очередную пенсионную реформу

В 2022 году в России хотят принять закон о реформе накопительных пенсий. Согласно документу, накопительная часть обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая с 2014 года заморожена, трансформируется в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Комплекс стимулирующих мер, который мог бы замотивировать россиян откладывать на собственную пенсию, много раз менялся. Об этом «Известиям» рассказал федеральный чиновник. Сейчас среди мер обсуждают: налоговый вычет на пенсионные накопления в размере 6%; софинансирование накоплений государством в зависимости от уровня достатка будущего пенсионера; страхование пенсионных накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими депозитами. «Предполагаемая трансформация будет добровольной, то есть каждое застрахованное лицо сможет выбрать вариант трансформации пенсионных накоплений в НПО либо перевести свои пенсионные накопления в страховые баллы в системе ОПС», — рассказал глава «СберНПФ» Александр Зарецкий. По мнению Зарецкого, россияне, которые застрахованы в Пенсионном фонде России (ПФР), и те, кто выбрал страховку в одном из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), должны иметь равные возможности и при желании свободно переводить накопления в НПФ или использовать их для покупки баллов в страховой пенсии. Гендиректор СберНПФ надеется, что это закрепят на законодательном уровне в 2022 году. Известно, что пока реформа предусматривает наличие неснижаемого остатка в виде первоначального взноса в НПО. Накопленные до 2014 года «замороженные» деньги позволят использовать для первого взноса. Однако эксперты подчеркнули, что новый закон пройдёт ещё множество этапов изменений. В пенсионном фонде ВТБ уверены, что реформа может быть популярна среди россиян, но при условии, что власти предложат качественные меры стимулирования, среди которых — отдельный налоговый вычет, софинансирование и гарантии всей суммы накоплений. Замораживать накопительную часть пенсии в России начали с 2014 года. Решение постоянно продлевают в целях экономии бюджета. До этого можно было самостоятельно выбрать, направлять деньги на накопления или на страховую часть, увеличивая баллы для расчета размера пенсии. Сейчас все страховые отчисления, которые совершает работодатель, идут на выплаты нынешним пенсионерам. В декабре президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2024 года. По предварительной оценке, это позволит увеличить доходы Пенсионного фонда России (ПФР) на 772,9 млн рублей. Фото: Pixabay, Pixabay License