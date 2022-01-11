Проклова рассказала, что у нее «наилучший вариант инсульта»

Попавшая в реанимацию одной из столичных больниц актриса Елена Проклова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что в результате инсульта у нее не повреждены ни двигательные, ни умственные функции. Она пообещала, что к концу февраля будет в полном здравии.

«У меня все нормально, здесь просто не разрешают говорить по телефону, вот дали мне пять минут. У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии. Вот спешу сообщить, чтобы вы не переживали. Спасибо за внимание!», — сказала она.