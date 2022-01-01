В Сочи курортный сбор вырос в 5 раз — с 10 рублей до 50 рублей в сутки, о чём сообщила администрация города. Это связано с поиском денег на строительство и реконструкцию курортной инфраструктуры Краснодарского края. В других городах и районах края, где взымается сбор, он вырос с 10 рублей до 30 рублей. Такая разница вызвана тем, что на Сочи приходится около 40% турпотока. «С 1 января 2022 года меняется сочинский курортный сбор. Поправки предусматривают увеличение размера курортного сбора с 10 до 50 рублей в сутки. Увеличение размера курортного сбора на главном курорте страны обусловлено необходимостью повышения поступлений в бюджет региона, направляемых на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры края», — говорится в сообщении администрации курорта. Власти уточнили, что на Сочи приходится 40% от турпотока Краснодарского края. Поэтому отдыхающим придётся заплатить дополнительные 20 рублей за сутки проживания в Сочи. «Соответственно, город имеет самую высокую рекреационную и антропогенную нагрузку, что вызывает необходимость восстановления курортной инфраструктуры в объёмах, превосходящих другие территории», — отметили в администрации. Курортный сбор, который взымается в Краснодарском крае с 2018 года, идёт на развитие туристической инфраструктуры. В 2020 году удалось собрать 38,5 млн рублей, что на 10% больше плановых показателей. 31 декабря премьер-министр России утвердил программу развития туризма до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина. Как ожидается, только за период до 2024 года на неё потратят 724 млрд руб. Фото: Pxhere , CC0