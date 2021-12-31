В Госдуме оценили угрозу военного столкновения для России

Угроза военного столкновения постепенно уходит вместе с завершающимся 2021 годом, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин . Соответствующую оценку депутат дал, комментируя переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена .

«Надеюсь, что в январе будут дальнейшие новости, повторяю, трудно ожидать, что все желаемое осуществится, но, во всяком случае, совершенно точно угроза военного столкновения уходит постепенно вместе с этим годом», — сказал Затулин .

Москва, по его словам, нацелена на результат, который позволит обеспечить гарантированную безопасность страны, что должно быть оформлено юридически. Главы государств намерены подталкивать переговоры, которые будут вести межведомственные команды в Женеве. Сроки прогнозировать пока рано, но разговор, по словам Ушакова, может пройти после 10 января.