Огромные очереди из туристов на «Розе Хутор» попали на видео

«Ощущение, что вся страна не работает», «Им не жалко тратить время?», «И зачем это? Приехать, чтобы стоять в очередях», «Лучше дома сидеть и никого не видеть», «Очереди как при "совке"», — прокомментировали ситуацию пользователи соцсети.