Огромные очереди из туристов на «Розе Хутор» попали на видео

Огромная очередь на подъемник возникла на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Снятое очевидцем видео размещено в Instagram-аккаунте @sochi24.
На записи видна толпа туристов, собравшаяся у подъемника в надежде попасть на горные склоны. Очередь любителей зимнего отдыха растянулась на десятки метров. При этом заметно, что люди не соблюдают социальную дистанцию.
«Ощущение, что вся страна не работает», «Им не жалко тратить время?», «И зачем это? Приехать, чтобы стоять в очередях», «Лучше дома сидеть и никого не видеть», «Очереди как при "совке"», — прокомментировали ситуацию пользователи соцсети.