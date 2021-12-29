Танцующую голую куклу сняли на видео в российском городе

Жители города Кунгур в Пермском крае заметили на улице танцующую голую ростовую куклу. Очевидцы сняли на видео, как аниматор в костюме обнаженной женщины исполнил зажигательный танец на заснеженной улице. Запись опубликована в сообществе СВИП Кунгур во «ВКонтакте».

Не всем горожанам такое развлекательное уличное шоу пришлось по нраву. Некоторые назвали зрелище «некрасивым и отвратительным». Другие же отметили, что обнаженную куклу могли наблюдать и дети. Не исключено, что мероприятие оказалось промо-акцией компании, которая занимается проведением торжеств.