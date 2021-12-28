Во Владивосток привезли партию замороженных иномарок: видео

Во Владивосток доставили партию иномарок из Японии, полностью покрытых льдом. Снятую очевидцем запись с замороженными транспортными средствами на борту сухогруза в порту публикуют российские новостные Telegram-каналы. На кадрах видны покрытые толстой коркой льда машины.