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13 часов назад

Во Владивосток привезли партию замороженных иномарок: видео

Во Владивосток доставили партию иномарок из Японии, полностью покрытых льдом. Снятую очевидцем запись с замороженными транспортными средствами на борту сухогруза в порту публикуют российские новостные Telegram-каналы. На кадрах видны покрытые толстой коркой льда машины.

«Комплектация ультрасноу», – иронично прокомментировал ситуацию местный житель.

Предполагается, что ледяная корка образовалась на автомобилях из-за аномально низких температур в акватории Японского моря.

Ранее сообщалось, что Черное море в Крыму окрасилось в ярко-желтый цвет.

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