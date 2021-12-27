Шойгу рассказал, что бы стало с Крымом без присоединения к России

«Потому что, если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США — прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось», — сказал министр.