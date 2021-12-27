Шойгу рассказал, что бы стало с Крымом без присоединения к России

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал, какое будущее ждало бы Крым, если бы полуостров не вошел в состав Российской Федерации. Своими предположениями он поделился в интервью «АиФ».
По его словам, российский президент Владимир Путин сумел в 2014 году сохранить мир в Крыму.
«Потому что, если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США — прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось», — сказал министр.
По его словам, до сих пор заметы последствия попыток этих людей установить свои правила в Донбассе.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Ранее сообщалось, что в Крыму ожидают новых провокаций со стороны Украины и НАТО в Черном море.