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2 часа назад

Центробанк начнет контролировать все денежные переводы между россиянами

Центробанк России (ЦБ) с 2022 года начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты. Об этом пишет издание РБК.

Центробанк начнет контролировать все денежные переводы между россиянами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Центробанка объяснил, что новая форма отчетности нужна для оптимизации представления данных банками, получения актуальной информации о платежных услугах, анализа рынка по стране и в регионах, а также для формирования статистических показателей.

Из разъяснения ЦБ следует, что банки будут предоставлять информацию по переводам денежных средств с карты на карту, с карты на счет, с электронных кошельков и со счетов оператора связи, по трансграничным переводам, через платежные терминалы и системы денежных переводов (Western Union, CONTACT и др.), а также в Системе быстрых платежей.

Регулятор уточнил, что не собирается контролировать перевод средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По словам собеседников издания, такие меры нужны для контроля за серым бизнесом, когда предприниматели принимают на карту платежи за свои товары или услуги.

Ранее сообщалось, что Центробанк собирается полностью запретить инвестиции в криптовалюты при помощи блокировки карточных переводов россиян по определенным кодам.

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