Спасение упавшего со скалы быка на вертолете сняли на видео

Отбившийся от стада бык упал со скалы, спасать животное пришлось с помощью вертолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший видео с места событий.

По предварительным данным, инцидент произошел в прибрежной зоне, расположенной недалеко от американского города Каюкос (штат Калифорния). Парнокопытное свалилось со скалы, помочь ему люди не смогли, и тогда на место происшествия вызвали спасателей на вертолете. Они вытащили быка из западни и перенесли его по воздуху в безопасное место.