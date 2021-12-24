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6 часов назад

Спасение упавшего со скалы быка на вертолете сняли на видео

Отбившийся от стада бык упал со скалы, спасать животное пришлось с помощью вертолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший видео с места событий.

По предварительным данным, инцидент произошел в прибрежной зоне, расположенной недалеко от американского города Каюкос (штат Калифорния). Парнокопытное свалилось со скалы, помочь ему люди не смогли, и тогда на место происшествия вызвали спасателей на вертолете. Они вытащили быка из западни и перенесли его по воздуху в безопасное место.

Ранее сообщалось о десятках машин, провалившихся под лед на реке в Приморье.

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