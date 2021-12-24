Собчак рассказала о ценах на пирожки на пресс-конференции Путина

Телеведущая Ксения Собчак рассказала сколько стоили пирожки с капустой на пресс-конференции Владимира Путина в московском Манеже. Многие подписчики интересовались данным вопросом. Она отметила, что пирожки были бесплатными. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

Отвечаю на один из самых популярных вопросов. Пирожки там были бесплатные. То есть на халяву, — поделилась Собчак.

Известно, что депутат Госдумы Сардана Авксентьева, которая ранее ушла с поста мэра Якутска из-за проблем со здоровьем, перед началом пленарного заседания провела видеоэкскурсию в своём Instagram по столовой Государственной думы. Она показала, сколько депутаты тратят на обычный перекус.

Ранее телеведущую Ксению Собчак обвинили в разжигании ненависти к цыганам из-за своего фильма про «инфоцыган». Об этом заявил инвестор на фондовом рынке и владелец одноимённого учебного центра Сергей Бриз на своей странице в Instagram. По его словам, в современной России недопустимо клеймить чьей-то национальностью. Он потребовал оштрафовать знаменитость на 100 миллионов рублей.