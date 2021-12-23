В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Рейтинг ФИФА: Россия сохранила 34-е место. Украина – на 25-й строчке

Сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА по-прежнему занимает 34-е место. Команда Валерия Карпина сохранила позицию, на которую опустилась в ноябре 2021 года.

Рейтинг ФИФА: Россия сохранила 34-е место. Украина – на 25-й строчке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В первой тройке не произошло изменений. Сборная Бельгии продолжает возглавлять рейтинг. Второе место занимает Бразилия, а третье — Франция.

На четвёртом месте располагается сборная Англии, на пятом — национальная команда Аргентины. Единственное изменение в верхней части таблицы коэффициентов: сборная США поднялась на 11-е место, сместив оттуда Германию. Примечательно, что сборная Украины по-прежнему занимает 25-ю строчку в рейтинге.

Рейтинг сборных по версии ФИФА

1. Бельгия — 1828,45

2. Бразилия — 1826,35

3. Франция — 1786,15

4. Англия — 1755,52

5. Аргентина — 1750,51

6. Италия — 1740,77

7. Испания — 1704,75

8. Португалия — 1660,25

9. Дания — 1654,54

10. Нидерланды — 1653,73

...25. Украина — 1535,08

...34. Россия — 1493,42.

Другое,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители