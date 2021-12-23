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5 часов назад

Новогоднюю ель отправили в космос на ракетном двигателе: видео

В США в космос запустили новогоднюю елку на ракетном двигателе. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач», опубликовавший видео из пустыни Мохаве в Калифорнии.

Праздничное дерево отправили в небо местные инженеры, которые прикрепили к нему ракетный двигатель.

«Инженерам удалось запустить дерево только с четвертой попытки, а украшения с елки запланировали продать на аукционе и отправить все вырученные деньги в Американский фонд предотвращения самоубийств», – уточняет канал.

Ранее сообщалось, что в украинском Мариуполе рухнула главная городская елка.

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