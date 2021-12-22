Дмитрий Соловьёв рассказал подробности инцидента с его избиением

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьёв рассказал, как его избили в Москве. В настоящее время спортсмен находится в больнице.

«Я вышел немного позже, чем моя девушка с её подругой. Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно… Они очень агрессивно сразу повели себя.