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1 час назад

Дмитрий Соловьёв рассказал подробности инцидента с его избиением

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьёв рассказал, как его избили в Москве. В настоящее время спортсмен находится в больнице.

Дмитрий Соловьёв рассказал подробности инцидента с его избиением
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я вышел немного позже, чем моя девушка с её подругой. Где-то на минуту, наверное. И в этот момент я увидел, что молодые люди нецензурно выражались, приставали. Увидев, я просто попросил их хотя бы не выражаться, на что они сразу агрессивно… Они очень агрессивно сразу повели себя.

Сначала был просто толчок в грудь, после чего я упал, встал, говорю: «Ребят, вы же видите, что я без агрессии, руки в карманах… Всего лишь сказал «поспокойнее», иначе могут быть последствия: вам наверняка это не надо. Без угроз. Здесь камеры». После чего мне прилетело два удара. И я решил вызвать полицию», — цитирует Соловьёва РЕН ТВ.

Другое,Дмитрий Соловьев,РЕН ТВ,
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