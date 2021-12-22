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5 часов назад

«Не против сделать шаг навстречу». Дзюба — о возможном возвращении в сборную России

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба заявил, что готов пойти навстречу главному тренеру сборной России Валерию Карпину ради возвращения в национальную команду.

«Не против сделать шаг навстречу». Дзюба — о возможном возвращении в сборную России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковёрных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артёма Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Напомним, стыковой матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним. Национальная команда, которая пройдёт обе стадии, выйдет в основную стадию мундиаля. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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