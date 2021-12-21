В Москве избили олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьёва

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьёв избит в Москве . Об этом информирует телеканал «Матч ТВ».

Сообщается, что Соловьёва избили ночью в центре Москвы, когда он заступился за Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по кёрлингу. Инцидент произошёл на улице. Соловьёв вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Анна вызвала полицию, нападавшие избивали Дмитрия ногами. Фигурист поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Все трое нападавших были задержаны полицейскими на месте.