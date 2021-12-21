ВОЗ оценила скорость распространения омикрон-штамма

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили скорость распространения нового штамма коронавируса омикрон. По последним данным, есть значительные подтверждения того, что омикрон распространяется гораздо быстрее других видов инфекции. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.

Гебрейесус также подтвердил, что вирус опасен в том числе и для привитых и переболевших коронавирусной инфекцией.

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Омикрон-штамм

Представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро отметил, что омикрон распространяется чрезвычайно быстро По данным ВОЗ, число новых случаев удваивается каждые два-три дня.

При этом основные симптомы омикрон-штамма коронавируса принципиально не отличаются от предыдущих штаммов. По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, в список наиболее распространенных проявлений заболевания вошли головная боль, температура и поражение легких, бывают и осложнения, которые ВОЗ отмечала во всех штаммах до сих пор.

Таким образом, понять, кто заболел омикроном, а кто — дельтой, клинически сейчас уже практически невозможно, подчеркнула эксперт.

Вуйнович также предположила, что омикрон-штамм коронавируса может стать «живой вакциной» от COVID-19 и позволит победить пандемию. Она отметила, что такой итог возможен, но подчеркнула, что на данный момент говорить об этом рано, поскольку пациентов с омикроном недостаточно. «Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать», — пояснила Вуйнович.

Прогноз на ближайший год

По прогнозам ВОЗ, пандемия коронавируса может завершиться уже в следующем году. Однако, подчеркнул Гебрейесус в ходе брифинга, положить конец COVID-19 удастся, только остановив распространение вируса.

Приблизительно такие же временные рамки ставят и врачи московской городской клинической больницы №52. По их предположениям, пандемия коронавируса может продлиться еще полгода или год.

В свою очередь, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил надежду, что рано или поздно произойдет эволюция от пандемии коронавируса до эндемии, как это произошло с гриппом: тогда COVID-19 перейдет в разряд сезонных респираторных вирусов, от которых людям необходимо делать прививку раз в год.

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