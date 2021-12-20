Путин рассказал о предотвращенных спецслужбами терактах в России

Президент России Владимир Путин рассказал, что спецслужбы страны в течение этого года предотвратили более 30 терактов. Поздравление главы государства с Днем сотрудников органов безопасности опубликовано на сайте телеканала «Звезда».

Как отметил Путин, за 11 месяцев 2021 года было предотвращено 61 террористическое преступление, в том числе 32 теракта. «Это хороший результат, но проблем еще много», — подчеркнул он. При этом президент напомнил, что за последние 11 лет число преступлений террористической направленности многократно снизилось. Так, за этот период спецслужбы предотвратили более 200 терактов. «Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы», — добавил Путин.

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32 теракта предотвратили спецслужбы за 11 месяцев 2021 года

В своем обращении глава государства также назвал прямую угрозу для единства России. По его словам, ей является экстремизм. Путин призвал жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, а также не допускать вовлечения граждан, особенно молодежи, в противозаконную антигосударственную деятельность.

Кроме того, постепенно возрастает роль внешней разведки в обеспечении безопасности России, отметил Путин. В частности, речь идет об анализе международной информации, а также выработке прогнозов развития обстановки как в мире, так и в отдельных регионах. Еще одной из приоритетных задач президент назвал продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции. Помимо этого, он также отметил грамотную работу сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО) и Главного управления специальных программ.

Терроризм как глобальный вызов

В феврале Владимир Путин рассказал, что в прошлом году в России предотвратили 72 преступления террористической направленности. Тогда он отметил, что эта цифра выросла на четверть за год. «Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность, не снижаются», — подчеркнул президент.

В связи с этим глава государства поставил ФСБ задачу обеспечить новое качество работы спецслужбы по всем направлениям с учетом новых вызовов. Особое внимание он попросил уделить выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами.

Позже российский лидер перечислил причины подъема терроризма в мире. По его словам, это проблемы бедности и медицинского обеспечения. «Отстающие страны теряют веру в перспективу догнать лидеров, разочарование подхлестывает агрессию», — пояснил Путин, призвав другие государства «отбросить неуместные амбиции и работать сообща».

Взаимная помощь спецслужб

В октябре прошлого года Путин отметил, что сотрудничество российских и американских спецслужб продолжается, несмотря на многочисленные противоречия во взаимоотношениях двух стран. Президент подчеркнул, что полученная от США информация не раз помогала предотвратить теракты на территории России.

В качестве примера глава государства напомнил, что гражданин США был арестован в Сирии за шпионаж, но российская сторона смогла убедить своих партнеров освободить его. «Мы доставили американского гражданина в Москву и передали в руки официальных лиц США», — рассказал он.