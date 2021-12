Вирусолог сообщил, кому грозят серьезные последствия при заражении "омикроном"

Люди, которые ни разу не болели COVID-19 и не привились от коронавируса, могут тяжело перенести новый штамм "омикрон". Об этом в субботу, 18 декабря, рассказал порталу Ura.ru вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. "У нас уже огромный объем людей, которые и переболели, и вакцинировались. Для этой группы людей "омикрон" будет легкой историей. Как апдейт. То, что мы изначально и предрекали. Это способ нашей иммунной системе получить апдейт к "омикрону" тоже. А вот те люди, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия", - пояснил он. Коронавирусу все сложнее подобраться к людям, которые еще не встретились с инфекцией, отметил Волчков. "И "дельте", и "омикрону" все сложнее и сложнее подобраться к еще не переболевшим людям, потому что они каким-то образом два года смогли находиться в иммунологическом буфере, видимо, из переболевших людей, которые за счет собственного иммунитета обеспечили им такую неприкосновенность", - добавил эксперт. Для людей с хроническими заболеваниями COVID-19 все еще представляет опасность, указал, в свою очередь, вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. "Пожилые люди с хроническими болезнями, хронически ослабленные люди, то есть, как всегда, наиболее тяжело будут болеть те, у кого запаса сил недостаточно для того, чтобы переносить даже небольшие стрессы", - констатировал он. Также проблемным заболевание "омикрон"-штаммом может быть у детей. "Очень много заражается молодых людей и даже детей. А у малых детей тоже запаса сил недостаточно, чтобы бороться с серьезными инфекциями, поэтому среди них тоже могут быть проблемы. Но пока совсем неясно, какие осложнения после перенесенного варианта "омикрон" могут быть", - отметил эксперт. Одним из необычных симптомов "омикрона" является потеря аппетита, пишет издание Express со ссылкой на исследование программы ZOE Covid Symptom. Ученые составили список характерных симптомов на основе данных приложения, отслеживающего самые частые признаки COVID-19. Выяснилось, что заболевшие чаще всего жалуются на насморк, повышенную утомляемость, частое чихание, першение в горле и головную боль. При этом чуть реже остальных у больных встречается потеря аппетита. Заразившиеся "омикроном" пациенты часто жалуются на першение в горле и боли в пояснице, сообщила газета The Sun со ссылкой на данные экспертов из ЮАР. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее указала, что в России "омикрон" выявили у 25 человек. Этот штамм, по состоянию на 16 декабря, обнаружили в 89 странах во всех шести регионах ВОЗ, проинформировали во Всемирной организации здравоохранения. Он распространяется значительно быстрее "дельты": число подтвержденных случаев увеличивается вдвое за полтора - три дня. Отмечается, что большая скорость распространения "омикрона" характерна и для стран с высоким уровнем популяционного иммунитета. В причинах этого разбираются специалисты ВОЗ. Темпы распространения инфекции... За последние сутки в России выявили 27 434 заразившихся коронавирусом. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, от последствий заболевания скончались 1 076 человек. Коэффициент распространения коронавируса в целом по стране вырос до 0,95, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. ...и вакцинации По состоянию на 17 декабря 2021 года Россия находится на 93-м месте в мире по уровню вакцинации населения. Этот показатель составляет 42,72% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data). Более половины россиян (61%) опасаются, что они или их близкие могут заболеть COVID-19. 14% уверены, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. 54% респондентов положительно относятся к массовой вакцинации, около трети (30%) относятся к ней отрицательно, а 12% - безразлично. 42% опрошенных декларируют, что уже сделали прививку, 27% хотели бы вакцинироваться, а 29% не стали бы прививаться. Половина опрошенных россиян (51%) заявили, что уже получали QR-код, 48% - что не получали. Из тех, кто уже получал QR-код, только 5% сталкивались со сложностями, а 46% - не сталкивались. 49% затруднились ответить на этот вопрос.