Обновлённые ценники: Месси, Неймар и Головин подешевели, Дэвид подорожал

Стала известна обновлённая трансферная стоимость футболистов, выступающих в высшем дивизионе чемпионата Франции. В списке подешевевших игроков оказался в том числе российский полузащитник «Монако» Александр Головин.

Перед открытием зимнего трансферного окна редакция интернет-портала Transfermarkt провела полноценную переоценку рыночной стоимости всех игроков французской Лиги 1, где свои новые показатели получили 548 профессиональных футболистов.

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Наиболее заметно — сразу на 25% — подешевел один из лучших игроков мира Лионель Месси («ПСЖ»). За полгода пребывания в Париже аргентинец так и не смог полноценно адаптироваться к командному взаимодействию с одноклубниками и новой роли на поле. Невнятное выступление на французских полях в совокупности с уже почтительным возрастом — ему 34 года — снизили рыночную стоимость 7-кратного обладателя «Золотого мяча» с € 80 млн до € 60 млн.

Ещё одна звезда парижан, бразилец Неймар, подешевел на 10% — его трансферная стоимость снизилась со € 100 млн до € 90 млн.

«С каждым сезоном рекордная покупка «ПСЖ» продолжает показывать всё менее зрелищный и эффективный футбол, которому предшествует ряд продолжительных травм. Неймар уже не показывает ту игру, которая была у него в период переезда во Францию, уйдя в тень своих звёздных визави по атаке — Килиана Мбаппе и Лионеля Месси», — отмечают аналитики портала.

Среди тех, кто теперь стоит дешевле, оказался и футболист сборной России Александр Головин. Трансферная стоимость полузащитника «Монако» снизилась с € 28 млн до € 25 млн.

«Зачастую после яркого выступления в одном-двух матчах Александр может теряться на поле против серьёзных соперников, что стало причиной снижения рыночного показателя», — отмечают специалисты.

Список наиболее заметно подорожавших игроков возглавил канадский нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид, ценник на него взлетел с € 35 млн до € 50 млн.