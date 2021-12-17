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5 часов назад

В Роспотребнадзоре назвали "пугающей" скорость распространения штамма "омикрон"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что та скорость, с которой штамм "омикрон" коронавируса распространяется по планете, является пугающей, сообщает РИА "Новости". "Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском", - заявила Попова. Ранее была выявлена опасность образования тромбов у перенесших "омикрон"-штамм. Постковидный синдромом вызывает недомогание, которое в течение долгого времени могут испытывать люди, перенесшие COVID-19. Чаще всего пациенты жалуются на сбои в сердечно-сосудистой системе. По словам врача-кардиолога Заурбека Шугушева, скорее всего, последствия заражения "омикрон"-штаммом не будут сильно отличаться от других постковидных синдромов. Пациент сможет вылечиться от коронавируса, но воспаление в сосудах может не пройти и сохраниться надолго.

В Роспотребнадзоре назвали "пугающей" скорость распространения штамма "омикрон"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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