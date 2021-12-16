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7 часов назад

Зеленский рассказал о подтолкнувшей Украину ко вступлению в НАТО России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно действия России в 2014 году подтолкнули Киев ко вступлению в НАТО. Об этом он высказался во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Запись их брифинга была опубликована на странице офиса украинского лидера в Facebook.

Зеленский рассказал о подтолкнувшей Украину ко вступлению в НАТО России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, начало военного конфликта в Донбассе и «оккупация» Россией Крыма повлекли существенный рост числа сторонников вступления Украины в Североатлантический альянс среди жителей республики. «Я в принципе считаю, что сегодня Россия, именно она прокладывает тот трудный путь Украины в НАТО», — подчеркнул Зеленский.

Другое,Владимир Зеленский,Йенс Столтенберг,НАТО,
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