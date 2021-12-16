Зеленский рассказал о подтолкнувшей Украину ко вступлению в НАТО России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно действия России в 2014 году подтолкнули Киев ко вступлению в НАТО. Об этом он высказался во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Запись их брифинга была опубликована на странице офиса украинского лидера в Facebook.